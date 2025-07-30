Лифт оторвал голову хирургу на глазах у напуганной коллеги

В США лифт оторвал голову 35-летнему хирургу на глазах у напуганной коллеги. Об этом сообщает зарубежное издание Mirror.

Несчастный случай произошел в госпитале святого Иосифа. Лифт внезапно закрылся, когда туда зашел хирург, зажав его плечи. Из-за технической неисправности лифт начал движение вверх, и мужчине оторвало голову.

Все это время внутри лифта находилась коллега умершего. Она провела с его телом 20 минут, пока не приехали пожарные и не освободили ее. Из-за пережитого стресса женщине потребовалась медицинская помощь.

Расследование выявило, что причиной аварии стал лишний провод в системе управления лифтом.

Погибший — уроженец Японии, переехавший в США в детстве.

Ранее в Астрахани ребенок получил травмы в результате падения лифта с 6-го этажа. Подробности читайте в этой новости.

Также сообщалось, что в Ленобласти лифт с пассажирами сорвался и пролетел три этажа.