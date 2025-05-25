На месте происшествия работает следственная группа: лифт с людьми упал с высоты шестого этажа

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку по факту травмирования ребенка в Астрахани. Несовершеннолетний получил травмы в результате падения лифта, передает Telegram-канал СУ СК по Астраханской области.

Инцидент произошел в многоквартирном доме 25 мая. Пассажирский лифт начал падать с шестого этажа. В какой-то момент сработала аварийная система и он остановился.

В кабине находились пять человек: двое взрослых, семейная пара, и трое детей. Один из несовершеннолетних, семилетний мальчик, получил ушиб ноги.

Правоохранители выясняют обстоятельства и детали происшествия. В ходе проверки они дадут оценку действиям тех, кто отвечал за техническое состояние устройства.

Ранее в Екатеринбурге местному жителю откусили ухо в лифте. Нападение на мужчину совершили соседи.