Россиянин откусил жене ноготь и избил двоих детей

Пьяный житель Подмосковья откусил ноготь у супруги и избил двоих детей. Об этом пишет mk.ru.

По информации источника, ЧП произошло накануне вечером в Ивантеевке. 33-летний пьяный мужчина пришел домой и начал цепляться к жене и 8-летнему сыну, когда они вместе делали уроки. Между родителями началась драка, в ходе которой россиянин ударил ногой в нос старшего сына и рассек бровь его 6-летнему брату. Женщина отправила сыновей к знакомой, которая живет рядом.

Несовершеннолетние покинули жилище в домашней одежде и со следами крови на лице. Трехлетнюю дочь выпивший житель Подмосковья не отдавал жене до тех пор, пока не приехала полиция и скорая помощь. Неадекват был задержан, на него составили административный протокол, а утром отпустили домой.

Женщина с детьми временно переехала к друзьям. Супруга дебошира уточнила, что тот работает кладовщиком, в последнее время часто употребляет спиртное и страдает игровой зависимостью, поскольку много проводит времени за компьютером.

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