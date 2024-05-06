Пострадавший получил несовместимые с жизнью травмы: мужчина поссорился с соседом и сжег его заживо

Сотрудники правоохранительных органов возбудили уголовное дело по факту убийства, совершенного с особой жестокостью в Новой Москве. Там местный житель сжег заживо своего соседа из-за конфликта на лестничной клетке, передает Lenta.Ru.

По данным правоохранителей, убийство с особой жестокостью было совершено 41-летним мужчиной на улице Самуила Маршака. На лестничной клетке 20-го этажа обвиняемый поссорился с соседом, после чего поджег его зажигалкой.

В результате горения пострадавший житель Новой Москвы получил несовместимые с жизнью травмы. Напавшего на него мужчину задержали. В скором времени он будет помещен под стражу. Ход расследования уголовного дела находится на контроле у прокуратуры.

Ранее в Краснодарском крае мужчина облил бензином и заживо сжег любовницу. Перед этим пара распивала спиртное в бытовке.