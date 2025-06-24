Лежали в лесополосе: пропавшие в Оренбургской области школьницы найдены мертвыми

В Оренбургской области обнаружили тела двух девочек, которых искали два дня с привлечением полиции и волонтеров.

По данным НТВ, школьницы 13 и 14 лет днем 22 июня ушли из дома в селе Первая Григорьевка и без вести пропали.

24 июня поисковики вышли на след подростков. Их трупы лежали в лесополосе в километре от родного села. При этом следователи не обнаружили признаков криминальной смерти детей.

В настоящее время обстоятельства гибели девочек устанавливаются.

Ранее в Одессе задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и убийстве семилетней девочки. Труп несовершеннолетней нашли спрятанным в коробке. Убийца оказался соседом ребенка.

Также сообщалось, что пропавшего месяц назад 18-летнего российского спортсмена нашли мертвым. Молодой человек погиб при невыясненных обстоятельствах в Кемерове.