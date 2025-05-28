Его искали полиция и волонтеры: пропавшего месяц назад 18-летнего российского спортсмена нашли мертвым

Волейболист молодежной команды «Кузбасс-2» погиб при невыясненных обстоятельствах в Кемерово. Его труп нашли спустя месяц поисков.

Информация о смерти 18-летнего молодого человека появилась в Telegram-канале молодежной команды «Кузбасс-2» по волейболу. Подробности случившегося не приводятся.

«В возрасте 18 лет скончался доигровщик молодежной команды «Кузбасс-2» Сергей Павлов. Приносим искренние соболезнования родным и близким», — написано в публикации.

Спортсмен пропал 28 апреля. Его поисками занимались сотрудники правоохранительных органов и волонтеры. Прощание с молодым волейболистом состоится 30 мая.

Ранее сообщалось, что в Волгограде обнаружили труп человек. Бездыханное тело лежало на Мамаевом кургане внутри знаменитого монумента «Родина-мать зовет!»