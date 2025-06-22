Гуляла во дворе дома города и пропала: одессит изнасиловал семилетнюю девочку и спрятал ее тело в коробку
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В Одессе сотрудники правоохранительных органов задержали 31-летнего мужчину, который подозревается в изнасиловании и убийстве семилетней девочки. Труп несовершеннолетней нашли в коробке, передает aif.ru со ссылкой на украинскую полицию.
Об исчезновении школьницы стало известно 18 июня. Девочка вышла погулять во двор и впоследствии пропала. Как потом выяснилось, она зашла в гости к соседу. Мужчина пригласил ребенка к себе, а затем изнасиловал.
Одессит решил не оставлять жертву в живых и задушил ее. Затем преступник спрятал труп девочки в коробку и оставил ее под лестницей жилого дома. Спустя пару часов украинца задержали.
Сейчас мужчина находится под арестом. По предварительной информации, злоумышленник может иметь проблемы с психикой.
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