Лежал с окровавленной головой: девушка ударила парня крышкой от бачка унитаза во время ссоры

Во время конфликта 32-летняя девушка ударила парня крышкой от бачка унитаза и вызвала сотрудников правоохранительных органов. Об этом сообщается на сайте Фонтанка.

Полицейские приехали в дом на улице Грибоедова около одиннадцати вечера. Дверь им открыла девушка и провела их в квартиру. Перед своими глазами стражи правопорядка увидели лежачего на кровати с окровавленной головой 32-летнего мужчину.

По словам хозяйки, она поссорилась с парнем, а потом ударила его крышкой от бачка унитаза по голове. В результате пострадавшего увезли в больницу, а заявительницу в полицейский участок.

Ранее мы писали о том, что девушка откусила ухо приятельнице во время ссоры. 23-летняя девушка возвращалась домой с вечеринки. В это время 18-летняя американка начала выяснять с ней отношения, обвиняя в краже вейпа и алкоголя. Ссора переросла в драку, в ходе которой американка откусила соседке верхнюю часть уха.

Еще один случай произошел в Колпино. Там мужчина во время ссоры бросил в женщину кирпич и сломал ей четыре ребра. Потерпевшая самостоятельно обратилась в больницу с болью в спине. В результате врачи сообщили ей, что у нее сломано четыре ребра, а также присутствуют другие травмы в виде ушибов и смещений.