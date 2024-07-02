Летающий чемодан разбил нос женщине во время урагана в российском городе

Женщине разбил нос летающий чемодан во время урагана в Санкт-Петербурге. Об этом пишет Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По информации источника, ЧП произошло накануне в одном из районов Северной столицы. В настоящий момент неизвестно, откуда взялся аксессуар на улице.

От удара пострадавшая рухнула лицом на асфальт, после чего очевидцы вызвали ей скорую помощь.

Напомним, мощный ураган обрушился на Санкт-Петербург вечером 1 июля : порывы ветра достигали скорости 30 м/с, также шел сильный дождь.

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