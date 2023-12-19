Льдина упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге, об этом сообщает РЕН ТВ.

По данным телеканала, инцидент произошел 19 декабря в 8 утра по местному времени. Глыба льда упала на проходящих мимо дома 37к1 по Новочеркасскому проспекту в Санкт-Петербурге.

Согласно данным очевидцев, льдина примяла коляску с двухлетним ребенком, который находился внутри в момент происшествия. Когда все случилось, мать начала звать на помощь и просить вызвать скорую помощь.

Сейчас состояние пострадавшего ребенка оценивают как средней тяжести. Мать малыша не пострадала.

О похожей ситуации в Петербурге мы уже писали. Тогда из-за упавшей сосульки скончался дворник.

Ранее мы также писали о том, что пенсионерка нашла внучку в конвульсиях после визита взрослого друга. Выяснилось, что девочка отравилась психотропными веществами, которые ей дал взрослый товарищ.