Льдина упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге
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Льдина упала на коляску с ребенком в Санкт-Петербурге, об этом сообщает РЕН ТВ.
По данным телеканала, инцидент произошел 19 декабря в 8 утра по местному времени. Глыба льда упала на проходящих мимо дома 37к1 по Новочеркасскому проспекту в Санкт-Петербурге.
Согласно данным очевидцев, льдина примяла коляску с двухлетним ребенком, который находился внутри в момент происшествия. Когда все случилось, мать начала звать на помощь и просить вызвать скорую помощь.
Сейчас состояние пострадавшего ребенка оценивают как средней тяжести. Мать малыша не пострадала.
О похожей ситуации в Петербурге мы уже писали. Тогда из-за упавшей сосульки скончался дворник.
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