Услышала необычные звуки: пенсионерка нашла внучку в конвульсиях после визита взрослого друга

Сотрудники правоохранительных органов выясняют обстоятельства инцидента с семиклассницей в Москве, в результате которого она чуть не погибла. Девочка отравилась психотропными веществами, которые ей дал взрослый товарищ. Скорую несовершеннолетней вызвала ее бабушка, передает Life.ru.

По предварительным данным, 18-летний знакомый семиклассницы дал ей препарат после того, как девочка пожаловалась на проблемы со сном. Вернувшись домой, она приняла психотропы и легла спать. Утром бабушка услышала необычные звуки, доносившиеся из комнаты внучки. В итоге пенсионерка пришла проверить школьницу и увидела, как та бьется в конвульсиях.

Прибывшая по вызову скорая забрала несовершеннолетнюю. В больнице у юной пациентки диагностировали отравление психотропными веществами. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются стражи порядка. Они пытаются найти юношу, который дал таблетки семикласснице.

Ранее в Северной столице женщину госпитализировали с отравлением после мытья ванны. Пострадавшая, по предварительным данным, надышалась «Белизной».