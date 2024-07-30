Воспитатели все отрицают: девочка пожаловалась, что ее душили проволокой в садике

В Санкт-Петербурге девочка пожаловалась на то, что ее душили проволокой в детском саду. Шестилетний ребенок признался маме, а та думает над тем, чтобы подать заявление в полицию. Подробности сообщает 78.ru.

По данным источника, инцидент произошел в детском саду на проспекте Королева. Воспитанница рассказала родительнице о том, что другая девочка душила ее проволокой. В итоге ребенку даже потребовалась помощь врачей. Они обнаружили у нее ушибы, ссадины, а также кровоподтеки шеи и подбородка. Медики отпустили девочку домой в удовлетворительном состоянии.

Мать сообщила журналистам, что одна из девочек издевается над детьми.

«Каждый день как бы «троллит» какого-то ребенка. Видимо, моя дочь была следующая. Но еще надо во всем разобраться», – поделилась женщина.

Родительница недовольна тем, что в момент происшествия рядом не было воспитателей, поэтому все что она узнала – информация из уст ребенка. На данный момент она решает, стоит ли подавать заявление в полицию или нет. Женщина переживает за состояние дочери.

«У нее все опухшее, она испуганная, говорит: «Не пойду больше в садик». Ну, а кто бы после такого пошел?» – рассуждает мать.

СМИ опубликовали кадры из детского сада, на которых видно, что один ребенок душит другого. Но можно разглядеть, как на шею девочки упали флажки, когда она крутилась на карусели, этими веревками ей и затянуло шею. В администрации отказались комментировать инцидент, а воспитатели отрицают, что ребенка намеренно душили.

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