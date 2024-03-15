Квартира почти полностью сгорела после взрыва электросамоката

В квартире на севере Москвы взорвался электросамокат. Хозяин жилища рассказал, что просто поставил его на зарядку после зимы. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По данным источника, все произошло в столичном районе Отрадное. Хозяин квартиры решил проверить электросамокат, которым не пользовался всю зиму. Он поставил его на зарядку, раздался взрыв.

«После — начался пожар. Как итог — однушка в Отрадном почти вся сгорела», – говорится в сообщении.

Отмечается, что мужчина успел выбежать из жилища и вызвал сотрудников МЧС. В результате случившегося никто не пострадал. Подробностей никаких хозяин самоката не привел. Сказал, что только достал его и поставил на зарядку.

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