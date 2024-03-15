Глыба льда упала с крыши на трехлетнего ребенка в российском городе

В Екатеринбурге глыба льда упала с крыши многоэтажки на трехлетнего мальчика. Об этом сообщается в Telegram-канале прокуратуры Свердловской области.

ЧП произошло 15 марта рядом с домом на улице Широкореченской. Камера наружного наблюдения зафиксировала, как ребенок копался в сугробе возле стены дома, поодаль от детской площадки, расположенной на территории закрытого двора ЖК. В какой-то момент ему на голову рухнул лед.

В результате мальчик потерял сознание, его доставили в больницу. Сейчас подробности о его состоянии отсутствуют.

По факту произошедшего прокуратура организовала проверку.

«Запрошены документы с целью установления лица, ответственного за надлежащее обслуживание и содержание жилого дома, проведение сезонных работ по уборке кровли от снега и льда», — рассказали в ведомстве.

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