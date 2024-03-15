Начала задыхаться: в Самаре девушка умерла после ужина роллами в ресторане

В Самаре девушка умерла, поужинав роллами в ресторане. Врачи не успели ее спасти, пишет Telegram-канал Baza.

2 марта Марина пошла со знакомым в ресторан на Ленинградской улице. Пара заказала несколько видов роллов: «Гаваи», «Мехико» и Сан-Франциско". После ужина они пошли гулять, но внезапно у девушки начал болеть живот, и она начала задыхаться.

Марину увезли в бессознательном состоянии в больницу. Медики пытались спасти девушку, но она умерла от остановки сердца. Полиция провела проверку, опросив сотрудников ресторана и отца погибшей. Родитель Марины рассказал, что она с детства страдает аллергией на рыбу — при ее употреблении у нее начинались спазмы живота и проблемы с дыханием. Непонятно, почему она в таком случае согласилась на роллы.

Ранее мы писали, что новосибирцы массово отравились роллами из службы доставки «Харакири». С симптомами кишечного расстройства после употребления японского блюда обратились 14 человек. Их лабораторные анализы еще в работе, пояснили агентству в областном Управлении Роспотребнадзора.