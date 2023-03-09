Курганец рискует получить 5 лет тюрьмы за сделанный полицейскому «кусь»

В Курганской области мужчине грозит пять лет тюрьмы за то, что он укусил полицейского. Об этом сообщило издание URA.RU.

По версии следствия, курганец был в состоянии алкогольного опьянения, когда напал на сотрудника правоохранительных органов. Он неоднократно наносил удары по лицу и туловищу, а в какой-то момент сильно укусил участкового за кисть. Также отмечается, что гражданин постоянно выкрикивал оскорбления. В соответствии с УК РФ за подобный проступок обвиняемому теперь может грозить лишение свободы.

На данный момент дело о нападении было передано в Кетовский районный суд.

Ранее в Санкт-Петербурге похожий инцидент произошел с поваром. Женщина отмечала день рождения, однако окончился он в полицейском участке. Во время празднества одного из гостей попытались задержать, и тогда именинница напала на правоохранителя, пытаясь защитить друга. Сообщалось, что она сильно укусила его за запястье.

В отличие от курганца, питерскому повару за проступок тюремный срок не грозил. Но она заплатила штраф в размере 50 тысяч рублей за причинение морального вреда сотруднику полиции.

Напомним, что сегодня стало известно о задержании 22-летнего бывшего сотрудника ППС. Мужчину обвиняют в развращении несовершеннолетней девочки. По предварительной информации, дважды за месяц он пытался заняться оральным сексом с 12-летней школьницей. Расследование продолжается.