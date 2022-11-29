Повар из Питера сделала «кусь» полицейскому за 50 тысяч рублей

Жительница Петербурга на свой день рождения укусила сотрудника полиции. Девушке выдвинули обвинения, и Кронштадтский районный суд назначил ей наказание за содеянное – штраф 50 тысяч рублей.

18 июля Инна Голубева с размахом отмечала свое 47-летие. Сначала компания сидела в квартире, но позже именинница захотела проветриться и заодно проводить уходящих гостей. Девушка вместе с друзьями сидела на скамейке возле дома, когда к ним подъехали сотрудники полиции. Им сильно не понравился один из гостей Голубевой, который был изрядно пьян, и они решили забрать его с собой в участок. Но именинница просто так приятеля отдавать не собиралась. Она стала отбивать его у полицейских и сильно укусила одного из них за запястье.

В суде Инна Голубева вину признала, но оправдалась, что была вынуждена так поступить. По ее словам, у полицейских не было никаких оснований забирать ее друга. Они приступили к задержанию, даже не представившись. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники, повалили на землю, а потом применили газ. Девушке это показалось незаконным, поэтому она решила заступиться за товарища.

Петербурженка также заявила, что раскаивается и готова понести наказание за причинение морального вреда сотруднику полиции.

Ранее Голубева не была судима. Она не состоит на учете и официально трудоустроена поваром в кафе. Суд назначил девушке штраф в размере 20 тысяч рублей, а также взыскали в пользу полицейских 30 тысяч рублей.

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