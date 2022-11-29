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14:35, 29 ноября 2022
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Повар из Питера сделала «кусь» полицейскому за 50 тысяч рублей

Повар из Питера сделала «кусь» полицейскому за 50 тысяч рублей

Жительница Петербурга на свой день рождения укусила сотрудника полиции. Девушке выдвинули обвинения, и Кронштадтский районный суд назначил ей наказание за содеянное – штраф 50 тысяч рублей.

18 июля Инна Голубева с размахом отмечала свое 47-летие. Сначала компания сидела в квартире, но позже именинница захотела проветриться и заодно проводить уходящих гостей. Девушка вместе с друзьями сидела на скамейке возле дома, когда к ним подъехали сотрудники полиции. Им сильно не понравился один из гостей Голубевой, который был изрядно пьян, и они решили забрать его с собой в участок. Но именинница просто так приятеля отдавать не собиралась. Она стала отбивать его у полицейских и сильно укусила одного из них за запястье.

В суде Инна Голубева вину признала, но оправдалась, что была вынуждена так поступить. По ее словам, у полицейских не было никаких оснований забирать ее друга. Они приступили к задержанию, даже не представившись. Сотрудники правоохранительных органов надели на него наручники, повалили на землю, а потом применили газ. Девушке это показалось незаконным, поэтому она решила заступиться за товарища.

Петербурженка также заявила, что раскаивается и готова понести наказание за причинение морального вреда сотруднику полиции.

Ранее Голубева не была судима. Она не состоит на учете и официально трудоустроена поваром в кафе. Суд назначил девушке штраф в размере 20 тысяч рублей, а также взыскали в пользу полицейских 30 тысяч рублей.

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