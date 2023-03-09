Нижегородский экс-сотрудник ППС попытался дважды заняться оральным сексом с 13-летней девочкой

В Нижнем Новгороде 22-летнего бывшего сотрудника ППС обвиняют в развращении несовершеннолетней девочки. Дважды за месяц мужчина пытался заняться со школьницей оральным сексом. Об этом сообщает издание kp.ru.

О преступлении новгородца стало известно благодаря матери 13-летнего подростка. Она пришла в полицию и рассказала, что сотрудник полиции совершал противоправные действия в отношении ее дочери. В ходе расследования удалось установить причастность младшего сержанта, и он был уволен с должности. Также выяснилось, что он в феврале этого года вступал в интимные отношения с девочкой 2009 года рождения по обоюдному согласию.

Телеграм-канал «SHOT» сообщил, что обвиняемый дважды пытался заняться оральным сексом со своей жертвой. В первый раз он снял штаны перед ребенком перед новогодними праздниками, а во второй раз уже в январе. Пока эта информация не была подтверждена, но также не поступало опровержений.

В настоящее время бывший сотрудник патрульно-постовой службы задержан и находится под арестом. После установления всех обстоятельств дела будет решаться вопрос выбора меры пресечения. Если вина мужчины будет доказана, он понесет наказание в соответствии с действующим законодательством.

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