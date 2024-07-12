Кудрявая девушка «с чудинкой»: консьерж описала подозреваемую в жестоком убийстве пермского мальчика

Пермского мальчика могла убить посторонняя женщина. Об этом рассказал консьерж, в котором жил ребенок.

Женщина пояснила, что полиция показывала ей фото подозреваемой — молодой девушки с кудрявыми волосами. По словам консьержа, она не жилец дома, а приходящая.

«Она к кому приходит, те ей открывают двери. Когда приходила, поднималась наверх. Женщина с „чудинкой“», — рассказала консьерж корреспонденту агентства Ura.ru.

Как пишет 59.RU, девушку, которую катила чемодан с телом ребенка, зафиксировали камеры видеонаблюдения.

Напомним, утром 12 июля в Перми бездомный нашел в чемодане возле мусорного контейнера тело мальчика шести-восьми лет на вид. Причиной смерти ребенка стали ножевые ранения и асфиксия. Личность ребенка не установлена. Следователи возбудили уголовное дело об убийстве.

До этого в Приамурье погиб полуторамесячный ребенок, выпав из рук пьяной матери на бетон. Подробнее читайте здесь.