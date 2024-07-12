«На теле колотые раны, на шее следы от удушья»: бездомный нашел чемодан с телом ребенка

Несовершеннолетний погиб при невыясненных обстоятельствах в Перми. Его труп нашел бездомный мужчина. Бездыханное тело, по данным Kp.ru, обнаружили в чемодане.

Сотрудники правоохранительных органов начали расследование по факту смерти мальчика в столице Пермского края. Труп несовершеннолетнего обнаружил сегодня, 12 июля, ночью бездомный. Сначала ему попался на глаза чемодан, а затем он разглядел в нем тело ребенка. На место были вызваны стражи порядка.

«На теле колотые раны, на шее следы от удушья. Приехавшим медикам скорой оставалось лишь констатировать смерть», — передает источник.

На вид мальчику, по информации СМИ, от 5 до 8 лет. На основании следов, свидетельствующих о расправе над несовершеннолетним, следователи приняли решение возбудить дело по статье об убийстве.

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