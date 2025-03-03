В Москве школьник получил ожог 8% тела из-за вспыхнувшего телефона

Московский школьник получил травмы из-за вспыхнувшего телефона. Подробности приводит Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

По данным канала, 14-летний подросток поставил свой агрегат на зарядку, положил его на кровать и уснул. Посреди ночи он проснулся от резкой боли в плече — и увидел, что кровать на том месте, где находится телефон, горит. В результате он начал кричать.

Мальчику помогла мама. Раны были промыты на месте, после чего пострадавшего доставили в больницу.

«Врачи детской больницы им. Г. Н. Сперанского диагностировали у школьника ожоги I и II степени боковой поверхности туловища, частично спины и правого плеча — всего 8% поверхности тела», — сказано в материале SHOT.

Как отмечается, благодаря своевременной помощи врачей пациент смог быстро восстановиться.

Ранее мы писали о том, что ревнивец из Пермской области взорвал квартиру возлюбленной.