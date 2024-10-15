Кричала «Помогите!»: в России девочка выбежала голышом на улицу, спасаясь от отчима-насильника

В Волгограде раздетая девочка-подросток молила прохожих о помощи. Школьница просила спасти ее от агрессивного отчима.

О произошедшем местные жители рассказали в социальных сетях. Девочка на вид лет 13−15 выбежала на улицу без одежды у дома № 30 по улице 8-й Воздушной Армии. В руках она держала белую рубашку и кричала прохожим: «Помогите!», сообщает издание «Городские вести».

Как пояснили очевидцы, девочка сбежала от пьяного отчима. Мужчина избивал ее мать и пытался надругаться над школьницей, угрожая ей ножами.

В волгоградском следкоме сообщили, что по факту случившегося проводится проверка.

Ранее в российском городе отчим изнасиловал 12-летнюю приемную дочь. Сейчас россиянин задержан, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

Также мы писали, что в Петербурге группа неизвестных похитила 38-летнего местного жителя и требовала от него 300 тысяч рублей из-за того, что он якобы хотел изнасиловать их приятельницу.