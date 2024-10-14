Россиянина похитили и заставили голым бегать по разводному мосту

В Санкт-Петербурге группа неизвестных похитила 38-летнего местного жителя и требовала от него 300 тысяч рублей из-за того, что он якобы хотел изнасиловать их приятельницу. Об этом пишет Regnum.

По данным источника, ЧП произошло вечером 1 октября рядом с магазином на Шлиссельбургском проспекте. Шестеро человек, применив насилие, заставили жителя Северной столицы сесть в машину. С ним в автомобиль также сели четыре человека. За рулем находился 25-летний мужчина, которого похищенный знал. Один из похитителей показал удостоверение якобы сотрудника МВД. Россиянина избивали и заставляли сказать на камеру, что он совершил изнасилование над их подругой.

Мужчину возили по городу и регулярно били. На мосту Александра Невского похищенного заставили раздеться и бегать голым. Все это злоумышленники снимали на видео, чтобы в дальнейшем шантажировать.

«Они угрожали изнасиловать мою девушку, если я не дам им ту сумму, которую они требуют. Я сказал, что возьму кредит в банке, но мне нужно привести себя в порядок. Меня отпустили, и я сразу же обратился в полицию», — поделился петербуржец.

Полицейские задержали 25-летнего знакомого пострадавшего и 26-летнюю девушку, которую якобы изнасиловали. Еще двоих подозреваемых ищут.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело. Похитителям грозит тюремное заключение на срок до семи лет со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

Ранее мы писали, что трехлетнюю девочку могли изнасиловать в петербургском детсаду во время тихого часа.