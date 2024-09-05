В российском городе отчим изнасиловал 12-летнюю приемную дочь

В Татарстане мужчина подозревается в изнасиловании 12-летней падчерицы. Об этом пишет KazanFirst cо ссылкой на источник.

ЧП произошло в казанском поселке Большие Клыки, в доме на улице Туганлык. Предварительно, злоумышленник изнасиловал 12-летнюю приемную дочь.

«На месте работают сотрудники правоохранительных органов, а также скорая помощь», – сказано в публикации.

Предполагается, что медиков вызвала мать пострадавшей. В настоящий момент неизвестно, была ли она дома в момент ЧП.

Сейчас россиянин задержан, сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего.

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