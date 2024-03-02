Кричал и упал со стола: Джигурда устроил дебош в офисе букмекерской компании

Российский актер Никита Джигурда устроил дебош в офисе букмекерской компании. Видеозапись с камер наблюдения публикует Telegram-канал MADS.

Судя по всему, актеру удалось выиграть на ставках. От радости он начал кричать, вскочил на стол, начал танцевать с криками «выиграл». После он упал с него и принялся активно общаться с персоналом.

По данным источника канала, несмотря на такое поведение, Джигурде все-таки выплатили его выигрыш.

Ранее мы писали, что олимпийская чемпионка по фигурному катанию Марина Анисина и Никита Джигурда отметили годовщину со дня второй свадьбы.

Напомним, Никита Джигурда недавно угодил в очередной скандал вместе со балериной Анастасией Волочковой. Дело в том, что в Сети появилось видео с вечеринки артистов. В нем они танцевали в непотребном виде и вели себя вызывающе. После этого Волочкова объявила, что больше не собирается общаться с приятелем. Не поменяла она своего мнения даже тогда, когда появилась информация, что роли опубликовал не Джигурда, а другой человек.