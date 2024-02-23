«Я люблю тебя, Никитос!»: Джигурда и Анисина отмечают годовщину со дня второй свадьбы

Отношения эпатажного актера Никиты Джигурды и олимпийской чемпионки по фигурному катанию Марины Анисиной нельзя назвать гладкими. Супруги женились, разводились и снова вступили в брак. 22 февраля они отметили годовщину со дня второй свадьбы.

Впервые спортсменка вышла замуж за звезду фильма «Любить по-русски» в 2008 году. В 2009 году у пары появился на свет сын, а в 2010 году — дочь. Их брак продлился восемь лет: в октябре 2016 года фигуристка подала на развод. Она утверждала, что ее муж «не совсем адекватен».

Но любовь пары не знает преград: в 2021 году они снова поженились. По-видимому, Джигурда и Анисина не могут жить друг без друга.

В годовщину свадьбы супруги опубликовали видео с торжества и нежно поздравили друг друга в Instagram* (владелец соцсети компания Meta признана экстремистской и запрещена в РФ). Костюм Джигурде сделал великий кутюрье Вячеслав Зайцев. Анисина выходила замуж в вечернем платье кофейного цвета, украшенного бусинами и стразами.

На вопрос регистратора брака о согласии, Никита в своем стиле крикнул громкое: «Да!». Марина дала более сдержанный, но положительный ответ.

Супруги отметили торжество с близкими друзьями. На праздновании они танцевали с цыганским хором.

Марина отметила, что февраль для нее — особенный месяц. В феврале она выиграла Олимпиаду и вышла замуж.

«"Любовь с первого взгляда легко объяснить, а вот когда два человека смотрят друг на друга всю жизнь — это настоящее чудо!" — Сэм Левенсон. "Я люблю тебя, Никитос!"» — заявила фигуристка.

Ранее женатый Джигурда объяснил поцелуй с Волочковой на слитом в Сеть скандальном видео.