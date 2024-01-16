Никита Джигурда назвал виновного в его ссоре с Анастасией Волочковой

Актер Никита Джигурда решил сообщить, что видео с Анастасией Волочковой снял его бывший сотрудник. Об этом информирует телеканал «360».

В Сети появилось провокационное видео с участием балерины и актера. По предварительным данным, ролик был снят год назад в доме Волочковой. Анастасия решила, что именно Никита виновен в сливе видео. В беседе с журналистами Джигурда опроверг свою причастность к произошедшему. Он предположил, что выложить ролик в Сеть мог его бывший администратор. Никита отметил, что именно экс-сотрудник снимал их с Волочковой.

Актер заявил, что он уволил администратора со скандалом. Однако на тот момент Анастасия встала на его защиту. «Обещала заработать с моим бывшим администратором огромные деньги», — пояснил Джигурда.

Примечательно, что Никита не стал раскрывать личность бывшего сотрудника.

Ранее сообщалось о том, что Анастасия Волочкова будет подавать заявление в полицию из-за слитого видео. Подробности смотрите в этой статье.

Также сообщалось о том, что стилист Александр Рогов стал новым ведущим шоу «Модный приговор».