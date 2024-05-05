Краснодарская школьница впала в кому после урока физкультуры

Ученицу краснодарской школы госпитализировали после урока физкультуры. Сейчас девочка находится в коме.

11-летняя учащаяся школы № 103 занималась альпинизмом на уроке физкультуры и получила травму. Правда причина неизвестна. Возможно, она упала с высоты или ударилась головой о бетон, сообщает Telegram-канал «Краснодар | Телетайп».

Пострадавшую увезли в больницу, где у нее выявили черепно-мозговую травму. На данный момент девочка находится в коме.

Правоохранительные органы проводят проверку по факту произошедшего. Устанавливаются все обстоятельства травмирования школьницы.

До этого похожий случай произошел в Ростовской области, где школьник умер на уроке физкультуры.

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