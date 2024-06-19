Kp.ru: в Сочи четвертые сутки ищут унесенную в море штормом 20-летнюю девушку

В Сочи четвертые сутки ищут унесенную в море штормом 20-летнюю девушку. Об этом сообщает Kp.ru.

16 июня 2024 года прогулка парня и девушки по морскому побережью закончилась ЧП. Пара зашла в воду по пояс, чтобы сделать фотографии. В какой-то момент волны стали подниматься, и девушку затянуло в море. С момента исчезновения потерпевшей прошло несколько дней, но ее поиски продолжаются до сих пор.

Известно, что девушка работала диспетчером в такси, но мечтала о модельной карьере. Знакомые пострадавшей заявили, что она долго копила на поездку в Сочи.

«Она такая яркая всегда была, красивая. Фотографии делала дерзкие», — сообщила собеседница Kp.ru.

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