«Стояли и смотрели на ее смерть»: очевидцы рассказали о гибели туристки в Сочи, которую унесло в открытое море

Гибель девушки в Сочи произошла на глазах у очевидцев. Люди рассказали, что свидетели видели, как в море унесло туристку, но никто не вызвался на помощь. Комментарии приводит 78.ru.

По данным источника, все оказались равнодушны к смерти россиянки. Очевидцы видели, как ее накрывает волной, но не предпринимали попыток ее спасти. Пользователи Сети подчеркнули, что мужчины просто стояли и наблюдали, как умирает человек. А некоторые еще и снимали происходящее на телефон.

«Мужчины стояли и смотрели на беспомощную девушку, на ее смерть… ну как так-то… вода, такие волны, это страшно, тут сразу нужно реагировать», - возмущаются россияне в соцсетях.

Также есть и те, кто оправдывает очевидцев. Люди считают, что спасать девушку было бессмысленно. Кроме того, обвинения прилетают в адрес спутника туристки, который выступал инициатором опасного купания в море.

«Ужас, видно, что девушка хочет вернуться на берег. Он ее удерживает. Посадить идиота за убийство», - пишут пользователи.

Напомним, что тело девушки до сих пор не нашли. Она утонула 16 июня на популярном городском пляже «Ривьера».

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