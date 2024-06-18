В Сочи туристка насмерть разбилась в Тисо-самшитовой роще, делая селфи

В Сочи умерла туристка, которая пыталась сделать селфи в горах. Она сорвалась со скалы.

Подробности трагедии сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».

Происшествие случилось 17 июня. Туристка находилась на смотровой площадке верхней тропы Тисо-самшитовой рощи.

Очевидцы утверждают, что она перелезла через ограждение и, делая красивый кадр, оступилась.

На место приехали медики. Они констатировали смерть. Тело погибшей передали полицейским.

Ранее сообщалось о гибели 20-летней девушки в Сочи. Ее накрыло волной во время прогулки с бойфрендом и унесло в море. Очевидцы видели, что произошло, но вместо помощи снимали происходящее на телефон. Тело девушки не могут найти с 16 июня.