Опубликовано 18 июня 2024, 19:38
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В Сочи туристка насмерть разбилась в Тисо-самшитовой роще, делая селфи
© Freepik
В Сочи умерла туристка, которая пыталась сделать селфи в горах. Она сорвалась со скалы.
Подробности трагедии сообщает Telegram-канал «Типичный Сочи».
Происшествие случилось 17 июня. Туристка находилась на смотровой площадке верхней тропы Тисо-самшитовой рощи.
Очевидцы утверждают, что она перелезла через ограждение и, делая красивый кадр, оступилась.
На место приехали медики. Они констатировали смерть. Тело погибшей передали полицейским.
Ранее сообщалось о гибели 20-летней девушки в Сочи. Ее накрыло волной во время прогулки с бойфрендом и унесло в море. Очевидцы видели, что произошло, но вместо помощи снимали происходящее на телефон. Тело девушки не могут найти с 16 июня.
Источник фото:Freepik
Источник:Telegram-канал «Типичный Сочи»
Автор:Лилия Караева