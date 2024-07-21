Кинула огурцом в голову: в Подмосковье девочка получила сотрясение мозга из-за соседки

В Московской области семилетняя девочка получила сотрясение мозга после того, как соседка кинула в нее огурцом. После этого ребенка увезли в больницу.

Инцидент произошел 18 июля в подмосковном Домодедово. В ребенка кинула огурцом соседка. Пострадавшую девочку увезли в НИИ неотложной детской хирургии и травматологии с сотрясением головного мозга, сообщает источник «Известий».

Правоохранители начали проверку по факту случившегося.

До этого в Москве двое пенсионеров устроили драку в городской поликлинике из-за места в очереди. В результате конфликта один из москвичей получил травмы головы и ушибы. Он был доставлен в травмпункт поликлиники, после чего госпитализирован в больницу с сотрясением мозга и черепно-мозговой травмой.

Также сообщалось, что воспитательницу московского детсада обвинили в избиении ребенка до сотрясения мозга.