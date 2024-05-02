Попал в больницу с сотрясением мозга: воспитательницу обвинили в систематическом избиении ребенка

Сотрудники правоохранительных органов начали проверку после обращения жительницы Москвы. Женщина заявила, что ее сын подвергается систематическому избиению в детском саду. После очередного такого инцидента несовершеннолетний попал в больницу с сотрясением головного мозга, передает Life.ru.

Пятилетний мальчик посещает воспитательное учреждение в Ломоносовском районе столицы РФ. По словам матери, ребенку было сложно адаптироваться — он часто плакал и капризничал.

Это, по всей видимости, очень сильно не понравилось одной из работниц детсада. Воспитательница, по данным СМИ, начала систематически избивать мальчика. В один из дней он пожаловался маме на головную боль, а после рассказал об издевательствах.

Москвичка доставила сына в больницу, где в рамках обследования у него диагностировали сотрясение головного мозга. Дошкольник мог получить его из-за сильной пощечины или же после падения со стула, с которого его столкнула работница учреждения. Сейчас в обстоятельствах случившегося разбираются правоохранители.

Ранее в Курске возбудили уголовное дело по факту избиения 11-месячной девочки. Малышка пострадала, оказавшись в гостях у деда.