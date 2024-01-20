Запашный высказался о проводнице, которая выкинула кота Твикса на улицу

Запашный заявил, что хотел бы посмотреть в глаза проводнице, выкинувшей кота. Об этом сообщает NEWS.ru

История с котом Твиксом, которого из поезда выкинула проводница, облетела все СМИ. Женщина обнаружила в вагоне якобы бесхозного кота, который смог выбраться из переноски, и высадила его на одной из остановок. В результате из-за переохлаждения Твикс умер. Его тело уже доставили хозяйке.

По словам дрессировщика Эдгарда Запашного, он никогда в жизни не поймет человека, готового выкинуть на улицу домашнее животное.

«Не понимаю людей, выбрасывающих животных. Неважно, кто: хомяк, собака, кошка. У меня крайнее расстройство. Взглянуть в глаза проводнице и спросить: что у нее в голове, как воспитывает детей, она наверняка мама, семейный человек, какое поколение вырастет после нее?» — задался вопросом он.

Отметим, что после случившегося РЖД решило изменить правила перевозки животных в поездах. Теперь проводникам запрещено высаживать потерявшихся животных из поезда.

Ранее мы писали о том, что тело выброшенного проводницей из поезда кота Твикса нашли в сугробе.