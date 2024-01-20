Волонтеры нашли мертвым кота Твикса, которого проводница выкинула из поезда

Рыжего кота Твикса, которого проводница следовавшего из Екатеринбурга в Петербург поезда выбросила из вагона на мороз, искали более 300 добровольцев. 20 января стало известно, что животное погибло от холода.

«Мне только что привезли мертвого кота. Делаю фотографии. Не могу сейчас говорить», – рассказала волонтер Ольга Кудряшова в беседе с РЕН ТВ.

Она пояснила, что тело Твикса было найдено в снегу рядом с вокзалом. Он никуда не уходил от железной дороги, где и был выброшен на мороз.

При этом владельцы пока не опознали своего питомца.

Кот Твикс ехал в поезде вместе с родственником хозяйки, но выбрался из переноски и сбежал из купе. Проводница не проверила, что в списке есть пушистый пассажир и безжалостно выбросила животное в снег. При этом на улице был сильный мороз.

Свердловская транспортная прокуратура организовала проверку по факту инцидента с животным.

Ранее мы писали, что жительница Екатеринбурга завернула породистого щенка в пакет и оставила в мусорном контейнере. Малыша обнаружила прохожая, и теперь ему ищут новый дом.