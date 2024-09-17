Хотела разменять квартиру: сын устроил в доме склеп после смерти матери

В Подмосковье в одном из домов нашли трупы сына и матери. Как сообщает источник mk.ru, первой скончалась женщина, а мужчина продолжил жить с трупом, пока не покончил с собой. Он устроил дома настоящий склеп.

По данным источника, жуткая находка была сделана в Егорьевске. Соседка пожаловалась на неприятных запах и сообщила о подозрениях полицейским. Когда дверь была вскрыта, то внутри дома обнаружили трупы 67-летней женщины и 38-летнего мужчины, которые приходились друг другу матерью и сыном.

Судя по характеру травм, мужчина покончил с собой. При этом женщина умерла раньше, но сын продолжал жить с телом родительницы. Комната, в котором находился ее труп, была оклеена пакетами, а швы заделаны монтажной пеной. Предполагается, что он сделал это для того, чтобы неприятные запахи не проникали за пределы жилища.

Отмечается, что мужчина страдал психическим заболеванием. А соседи вспомнили, что видели его мать около месяца назад. Женщина вела разговоры о желании разменять квартиру. Расследование продолжается.

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