Одноклассники раскрыли, каким был по характеру напавший на челябинскую школу ученик

Напавший на школу Челябинска семиклассник был спокойным и замкнутым подростком. Его одноклассники рассказали, что юноша в основном ни с кем не общался.

Ученики рассказали, что мальчик был спокойным, малообщительным.

«Нерусский вроде как», — отметили ученики в разговоре с изданием «Подъем».

Они пояснили, что охрана всегда всех проверяет на входе, но в момент нападения подростку удалось пронести молоток. Школьники также утверждают, что металлодетекторы работают только на экзаменах.

Занятия из-за нападения не прерывались. Все отучились спокойно.

После нападения возбуждены уголовные дела по статьям об организации убийства и халатности.

Напомним, 13-летний подросток утром 16 сентября принес в школу молоток и напал на одноклассников. Сначала он ударил одну из девочек по голове, а потом напал на учительницу, так как она попыталась отобрать у него молоток. Он вырвался из рук женщины и нанес удары еще одной девочке и мальчику. После этого подросток выбежал из класса и закрылся в туалете. По одной из версий, школьник мог совершить все это из мести.