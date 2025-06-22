Хотела показать мир: туристку с останками мужа в багаже задержали на Крымском мосту

На Крымском мосту в багаже у туристки из Калининграда обнаружили череп мужа. Подробности сообщает Telegram-канал Mash.

По данным издания, россиянка везла в отпуск останки покойного супруга, чтобы показать ему мир. Женщина рассказала, что об этом договорилась с мужем еще при жизни. Когда мужчина умер, женщина отправилась путешествовать со скелетом.

У женщины при себе были необходимые документы, поэтому сотрудники службы досмотра ее пропустили. Если бы у туристки не было соответствующих бумаг, ее могли бы заподозрить в вандализме или черной трансплантации и запретить въезд.

До этого в Екатеринбурге женщина проломила череп годовалому сыну и почти неделю не вызывала ему врача. Она пояснила, что ударила сына за капризы.

Также мы писали, что в Татарстане нашли обглоданный скелет женщины. Жуткая находка была сделана прохожими около села Яковлево в Елабужском районе.