В Татарстане нашли обглоданный скелет женщины

В Татарстане обнаружили обглоданные останки предположительно женщины. Об этом сообщает Mash Iptash.

Жуткая находка была сделана прохожими около села Яковлево в Елабужском районе. Они сняли то, что когда-то было телом, на видео. На кадрах виден скелет в женской одежде, лежащий в поле.

«Ее кто-то съел, походу», — предположил один из снимавших.

Личность погибшей на данный момент не установлена.

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