Опубликовано 02 апреля 2025, 14:071 мин.
В Татарстане нашли обглоданный скелет женщины
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В Татарстане обнаружили обглоданные останки предположительно женщины. Об этом сообщает Mash Iptash.
Жуткая находка была сделана прохожими около села Яковлево в Елабужском районе. Они сняли то, что когда-то было телом, на видео. На кадрах виден скелет в женской одежде, лежащий в поле.
«Ее кто-то съел, походу», — предположил один из снимавших.
Личность погибшей на данный момент не установлена.
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