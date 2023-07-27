Хотела, чтобы его никто не нашел: женщину, заказавшую убийство мужа из-за квартиры, арестовали

Терапевт из Подмосковья, которая наняла киллера для своего бывшего супруга-педиатра, заявила, что не давала прямых указаний убивать его. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

51-летнюю медработницу недавно задержали из-за подозрений в подготовке убийства экс-мужа. Некоторое время назад пара развелась, но у них так и не получилось мирно решить вопрос с имуществом.

27 июля Тверской суд Москвы арестовал женщину. На заседании она утверждала, что не говорила никому убивать бывшего супруга. Медработница просто хотела, чтобы мужчина «не мешал ей жить и чтобы его никто не нашел».

Человек, которого она наняла для убийства, сразу сдал ее стражам правопорядка. По данным источника, жительница Подмосковья просила оставить ее на свободе, но ограничить какие-то действия. Однако судья был непреклонен.

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