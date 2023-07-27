В Астрахани голый мужчина сломал забор и проник в детский сад
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В Астрахани мужчина без одежды сломал забор и проник на территорию детского сада. Там его задержала полиция.
Об инциденте сообщает Life.ru со ссылкой на очевидцев.
Они рассказали, что мужчина сначала гулял возле торгового центра, а потом зашел на территорию детского сада, который расположен через дорогу. Там его задержали.
Мужчину доставили в наркологический диспансер – он пройдет медосвидетельствование.
Как сообщил ТАСС, по факту нахождения мужчины на территории сада начата проверка.
Прокуратура даст оценку соблюдения безопасности в учреждении. Дополнительно надзорное ведомство проверит полноту принятия мер к защите нравственности воспитанников сада.
Ранее сообщалось, что в Мытищах охранника сада заподозрили в приставаниях к детям. После случившегося у одной из девочек осталась тяжелая психологическая травма. Известно, что охранник работал в Подмосковье вахтовым методом, он родом из Мордовии.