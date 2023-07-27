В Астрахани голый мужчина сломал забор и проник в детский сад

В Астрахани мужчина без одежды сломал забор и проник на территорию детского сада. Там его задержала полиция.

Об инциденте сообщает Life.ru со ссылкой на очевидцев.

Они рассказали, что мужчина сначала гулял возле торгового центра, а потом зашел на территорию детского сада, который расположен через дорогу. Там его задержали.

Мужчину доставили в наркологический диспансер – он пройдет медосвидетельствование.

Как сообщил ТАСС, по факту нахождения мужчины на территории сада начата проверка.

Прокуратура даст оценку соблюдения безопасности в учреждении. Дополнительно надзорное ведомство проверит полноту принятия мер к защите нравственности воспитанников сада.

Ранее сообщалось, что в Мытищах охранника сада заподозрили в приставаниях к детям. После случившегося у одной из девочек осталась тяжелая психологическая травма. Известно, что охранник работал в Подмосковье вахтовым методом, он родом из Мордовии.