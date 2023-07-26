Терапевт заказала убийство педиатра, чтобы отобрать у него квартиру

Врача-терапевта из Подмосковья подозревают в подготовке убийства бывшего супруга, который тоже является медиком, но работает в другой больнице. Женщина решила расправиться с экс-мужем, так как не хотела отдавать ему квартиру. Об этом сообщает mk.ru.

По данным источника, некоторое время назад пара рассталась, но развестись мирно у них не удалось из-за дележки имущества. В результате 51-летняя женщина-терапевт стала искать киллера для своего бывшего мужа-педиатра. Информация об этом дошла до сотрудников правоохранительных органов.

25 июля в Пушкинском городском округе подозреваемую задержали. Полицейский, представившись убийцей-наемником, предъявил ей ложные доказательства смерти мужчины: мобильный телефон, паспорт и портмоне «погибшего», а также снимок, на котором запечатлен сам «труп».

Следственный комитет уже возбудил уголовное дело. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы за попытку заказа убийства.

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