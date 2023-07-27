Хотел защитить: курьер убил опасного знакомого матери и сдался полиции

В Санкт-Петербурге 20-летний курьер службы доставки убил 41-летнего мужчину, защищая свою 39-летнюю мать. Об этом сообщает Фонтанка со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

По данным источника, ночью в правоохранительные органы обратился мужчина и рассказал, что он ударил незнакомца в квартире на Долгоозерной. Полицейские приехали и задержали заявителя.

По одной из версий, курьер, защищая свою мать, применил удушающий прием к ее знакомому. В итоге тот умер от асфиксии.

Сейчас в отношении мужчины возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 105 УК РФ (Убийство).

Ранее мы писали о том, что в Дагестане мужчина убил жену, выколол ей глаза и попытался расчленить тело. Точные мотивы преступления неизвестны: предварительно, убийство совершено на почве ревности. На место прибыли следователи.

Еще один случай произошел в Волгоградской области. Там муж утопил жену в ведре во время ссоры. По информации источника, преступление произошло еще в январе текущего года. В доме на Западной улице проживала супружеская пара. В один из вечеров россиянин сильно напился и стал скандалить с 44-летней женой. В ходе конфликта он столкнул женщину с дивана, на котором она сидела, а затем стал опускать ее голову в ведро с водой. Мучил он ее до тех пор, пока она не перестала дышать.