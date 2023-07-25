Мужчина из-за ревности убил жену, отрезал себе гениталии и положил их на останки женщины

29-летний мужчина в Дагестане убил жену, а потом отрезал себе гениталии и положил их на останки женщины. Его госпитализировали.

Подробности сообщил Telegram-канал Baza.

Убийство произошло днем в селе Шовкра в Лакском районе. По информации источника, мужчина убил 38-летнюю супругу и выколол ей глаза. Затем он собирался расчленить женщину, а в итоге положил на тело убитой собственные гениталии.

Точные мотивы преступления неизвестны: предварительно, убийство совершено на почве ревности. На место прибыли следователи.

Ранее в Волгоградской области 57-летний мужчина убил жену, утопив ее в ведре. Россиянин был в состоянии сильного алкогольного опьянения: в ходе конфликта он толкнул супругу с дивана, а потом стал опускать ее голову в ведро, пока та не перестала дышать.