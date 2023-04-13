В Волгоградской области муж утопил жену в ведре во время ссоры

В городе Соколе Волгоградской области 57-летний мужчина во время ссоры убил жену в собственном доме. Отмечается, что он утопил ее в ведре. Об этом стало известно РЕН ТВ.

По информации источника, преступление произошло еще в январе текущего года. В доме на Западной улице проживала супружеская пара. В один из вечеров россиянин сильно напился и стал скандалить с 44-летней женой. В ходе конфликта он столкнул женщину с дивана, на котором она сидела, а затем стал опускать ее голову в ведро с водой. Мучил он ее до тех пор, пока она не перестала дышать.

Убийство стали расследовать сотрудники правоохранительных органов. В итоге после всех проведенных проверок удалось установить виновность супруга погибшей. Теперь он предстанет перед судом, где ему будет в соответствии с законом назначено наказание.

Ранее стало известно об инциденте в московском метро. Мужчина пристал к супружеской паре с просьбами сфотографироваться, однако они отказывались. Тогда он достал нож и стал принуждать их на съемку под угрозой жестокой расправы.