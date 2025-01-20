Ревнивец попытался утопить жену и ее подругу в машине и застрял

В Таиланде мужчина в приступе ревности попытался утопить супругу и ее подругу. Об этом пишет The Thaiger.

ЧП произошло ночью 15 января в провинции Районг. Полицию вызвали на пляж, чтобы спасти мужчину, которого, как позже оказалось, зовут Бом. Очевидцы заявили, что он пытался съехать на машине в воду, но не смог, поскольку колеса увязли в песке и автомобиль застрял. Бом вышел из автомобиля, за ним последовали две женщины. Между ними шел жаркий спор. Через некоторое время таец бросился в океан. Спутницы побежали за ним в воду и вскоре скрылись из виду.

Полиции и спасателям не удалось найти Бома и женщин, однако около автомобиля валялся клок женских волос. Через некоторое время троицу нашли на волнорезе пляжа. Мужчина и его спутницы, которых опознали как Боу и Канокван, были мокрыми, уставшими и по-прежнему спорили. Изначально сообщалось, что женщины и Бом были участниками любовного треугольника, а инцидент произошел на почве их взаимной ревности.

Однако затем выяснилось, что мужчина женат на Боу, а Канокван — ее приятельница. Между супругами произошла ссора из-за предполагаемой неверности Боу. Канокван пыталась примирить их. В порыве гнева Бом захотел утопить в океане автомобиль вместе с собой, женой и ее подругой.

В итоге троицу госпитализировали для обследования. По данным источника, позднее ссору между мужем, женой и ее приятельницей удалось уладить. В настоящий момент неизвестно, были ли предъявлены водителю какие-нибудь обвинения.

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