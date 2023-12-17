Эвакуировал пострадавшую из полыньи на сани: рыбак спас девушку, провалившуюся под лед

Житель Новосибирска, рыбачивший в акватории реки Обь, помог девушке, которая провалилась под лед. Он вытащил незнакомку из воды, а после передал ее спасателям, сообщает Российская газета.

Мужчина рыбачил в районе Заельцовского парка. В какой-то момент он заметил девушку, которая шла по льду. Тут же на глазах у сибиряка незнакомка провалилась в воду. Рыбак, в свою очередь, не растерялся: он позвонил в Муниципальную аварийно-спасательную службу, а после бросился оказавшейся в беде гражданке на помощь.

В итоге рыбак эвакуировал девушку из полыньи на сани, которые взял с собой, а через некоторое время на место прибыли спасатели. Они оказали девушке первую помощь. Потом пострадавшую осмотрели медики. Сейчас ее жизни ничего не угрожает.

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