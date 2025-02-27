Хотел покинуть место ДТП: Александр Буйнов сбил пенсионерку на пешеходном переходе

Певец Александр Буйнов сбил пожилую женщину на пешеходном переходе в Подмосковье. Об этом сообщает Telegram-канал Mash. Инцидент произошел в Наро-Фоминском округе.

По данным канала, артист был за рулем внедорожника и не остановился перед пешеходным переходом. В этот момент дорогу по «зебре» переходила 61-летняя женщина.

В результате наезда пенсионерка получила травмы. Ее госпитализировали с разрывом связок.

По словам пострадавшей, Буйнов хотел покинуть место ДТП и прятался от нее в машине, так как боялся, что его узнают. Она подчеркнула, что водитель даже не подошел посмотреть, в порядке ли сбитый им пешеход.

Ранее сообщалось, что 74-летнему Александру Буйнову провели операцию после травмы позвоночника. Врачи порекомендовали ему снизить физические нагрузки и заниматься лечебной физкультурой. Известно, что он уже готовится к сольному концерту, который состоится 6 апреля.

Кроме того, у певца 20 лет назад обнаружили рак предстательной железы. По сообщениям в СМИ, болезнь недавно рецидивировала, и народному артисту необходимо было пройти курс терапии.