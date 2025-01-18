Александру Буйнову провели операцию после травмы позвоночника. Об этом сообщает Life.ru со ссылкой на Telegram-канал SHOT.

Певец Александр Буйнов еще до Нового года пожаловался медикам на сильные боли в спине и ногах во время ходьбы. Музыканта обследовали и выявили у него травму позвоночника в районе поясницы. Как сообщают журналисты, проблема могла возникнуть при падении или большой нагрузке на спину.

В итоге Буйнова срочно прооперировали — артисту провели декомпрессивно-стабилизирующую операцию. Сейчас Буйнов уже дома, врачи порекомендовали ему снизить физические нагрузки и заниматься лечебной физкультурой. Известно, что артист уже готовится к сольному концерту, который состоится 6 апреля.

Ранее мы писали о том, что Александр Буйнов вспомнил, как познакомился с третьей женой в канун Нового года.