Александру Буйнову необходимы дорогостоящие лекарства от рака: подробности

У певца Александра Буйнова 20 лет назад обнаружили рак предстательной железы. По сообщениям в СМИ, болезнь недавно рецидивировала, и народному артисту необходимо пройти курс терапии. Лекарства, по данным Telegram-канала Mash, исполнитель получит от государства.

Издание сообщает, что на врачебном консилиуме онкологов Буйнову назначили новый курс гормонотерапии. 74-летнему артисту необходимо пропить «Даролутамид» — одна пачка препарата стоит от 140 до 180 тыс. рублей, а весь курс обойдется в 1 млн рублей.

В 2023 году певец принимал этот препарат, но начались побочные эффекты, из-за которых он потерял сознание во время велопрогулки.

На данный момент Буйнов готов продолжить лечение и чувствует себя вполне нормально. Однако артист сильно устает от физических нагрузок. Врачи советуют ему не нагружать себя и работать преимущественно сидя.

Недавно Александр Буйнов отреагировал на слухи о рецидиве рака. Он утверждает, что абсолютно здоров и нормально себя чувствует. Несмотря на это, в СМИ продолжают появляться новости о болезни исполнителя.